Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала, как выглядит в купальнике

Красотка предстала в черном бикини с тоненькими завязочками, пишет Politeka.net. Модель позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры: "Какие булочки!".

Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.

Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо.

Завершали образ красотки масса браслетов, а также большие кольца в ушах.

Свейнпол не сводила глаз с камеры и приоткрыла пухлые губы. Выглядела она просто великолепно.

Стоит отметить, что звезда позировала посреди зеленых растений.

За 18 часов пост собрал почти 180 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети ставили сердечки, писали комплименты и выражали свое восхищения, и, действительно, от роскошной фигуры знаменитости невозможно оторвать взгляда.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала на песке, рядом с лодкой. Девушка похвасталась длинными стройными ножками, разложив их на пляже.

Кэндис выгнулась, демонстрируя тонкую талию и идеальные бедра.

Свейнпол предстала в короткой белой маечке, под которой не было ничего и проглядывалось самое интимное.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол находилась в воде в вызывающем купальнике.

В какой-то момент звезда засветила лишнее из-за мокрого белья. При этом сама модель ведет себя достаточно раскрепощено перед камерой.

Модель меняла позы каждые несколько секунд, элегантно обыгрывая вещи и свою точеную фигуру.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол предстала в крошечном мини-бикини, которое эффектно подчеркнуло ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Королевская кошка», - говорится в подписи.

Напомним также, что Кендис Свейнпол примерила на одном из показов откровенное платье,

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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