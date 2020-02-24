Американська фітнес-модель Ніколь Амато без сорому похвалилася принадами

Красуня часто вражає шанувальників спокусливими фото, пише Рoliteka.net. Так, нещодавно знаменита модель позувала, ймовірно оголеною.

Красуня прикрилася плащовою тканиною різних кольорів. З-під покривала виднілося оголене тіло зірки. Амато ніби обняла тканину ногами, в той же час розкинувши їх по сторонах.

Зірка витягла руки, поклавши одну з них на грудях, а другою - доторкнулась до обличчя.

Модель подивилася в камеру і посміхнулася. Красою її очей неможливо насолодитися.

Завершили її образ різні прикраси: діадема, каблучка та ланцюжок з підвіскою.

Світлий манюкюр надав образу ніжності.

"Одного разу королева, завжди королева", - підписала знімок Ніколь.

За 10 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато комменатриев. Користувачі мережі завалили зірку компліментами.

"Красива мама», «Ти виглядаєш чудово, моя королева», «Ніки з цього шоу ??»,"Принцеса», «Королева 🙌🙌🙌🔥», «Королева швидкого харчування Bomfunk mvh», «Королева моєї касти ..», «Королева як завжди, приваблива жінка», "Тааакі чарівні", "Красива, безумовно королева!", "Моя королева", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ніколь Амато народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.

Красуня привабила своєю зовнішністю багато модельних агентств. З компанією "Ford Agency" вона уклала контракт деякий час назад і тепер бере участь у європейських зйомках.

Раніше ми писали, що Ніколь Аматом позувала на пляжі, лежачи в крихітному бікіні. Вона зняла своє тіло на камеру.

Ніколь лише трохи зачепила частину своєго облицця, а саме - пухкі губи і акуратний носик. Також можна помітити, що зірка загоряє в окулярах.

Вона представила свій сталевий прес і пишні груди. Від апетитних форм не можна відірватися. Також зірка встигла продемонструвати ідеальні стегна, на яких трималися малюсінькі плавки.

Користувачі мережі написали масу компліментів.

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