"Она еще и готовить умеет?"

Российская модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за ее внушительных и роскошных форм, знает как привлечь внимание миллионов поклонников

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными фото, на котороых предстала в вызывающем наряде. Модель позировала на кухне, взобравшись на стол. На Анастасии кожаные штаны коричневого цвета, которые "тесно" обтянули ее выдающуюся гордость - "пятую точку", а также неимоверно крохотный белый топ, который еле-еле удерживает шикарный бюст.

Квитко позирует сбоку, подняв руки вверх и дотронувшись к длинным локонам. Дополняют образ часики серебристого оттенка.

"Что приготовить на ужин?", - подписала жаркий снимок звезда.

Русская Кардашьян не на шутку взбудоражила своих фолловеров этой фотосессией на кухне. Многие пользователи удивились тем, что она умеет готовить, предполагая, что такой красавице не место у плиты. Как оказалось, модели, которая любит оголяться на камеру, есть еще чем удивить фанатов.

"Потрясающая 🔥"

"Ты умеешь готовить принцесса🤔👅💋"

"немного сочного мяса и хорошей ветчины 😋😋😋 Я никогда не видел, чтобы ты готовила, если ты готовишь, загрузи видеоклип 🙊🔥🔥🙈🥺🥺 ♥ ️"

"Пасту, с этим не ошибешься"

"я буду твоим ужином"

"Погоди, ты умеешь готовить 😲"

Ранее мы сообщали, Квитко огорошила кадром в розовом купальнике. Она позировала на террасе среди небоскребов, что стало изюминкой фото. Анастасия сидит на коленях, отвернув лицо от объектива, соблазнительно выгнув спинку. В таком наряде невозможно скрыть достоинства: Квитко выставила напоказ все свои самые сочные места. Очевидно, природа щедро наградила девушку красотой.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.