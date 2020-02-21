Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала формы в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

Так, на снимках модель позирует на диване, элегантно расставив ноги в мини-бикини. Из-за этого белье практически не видно. Сама девушка предлагает подписчиками пообщаться с ней. Сама звезда позирует на фоне многоэтажек.

Однако ее не смогли оставить комментарии об идеальном теле кумира – фотографию Квитко опубликовала в Сторис.

Ранее мы писали, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за ее внушительных и роскошных форм, знает как привлечь внимание миллионов поклонников.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм пикантными фото, на котороых предстала в вызывающем наряде. Модель позировала на кухне, взобравшись на стол. На Анастасии кожаные штаны коричневого цвета, которые "тесно" обтянули ее выдающуюся гордость - "пятую точку", а также неимоверно крохотный белый топ, который еле-еле удерживает шикарный бюст.

Квитко позирует сбоку, подняв руки вверх и дотронувшись к длинным локонам. Дополняют образ часики серебристого оттенка.

"Что приготовить на ужин?", - подписала жаркий снимок звезда.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.