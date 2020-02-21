Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ у Инстаграме

На фото Настя позує в короткій сукні темно-синього кольору з великим декольте. Під ним можна побачити чорну білизну співачки. Образ Кумейко доповнила підборами і чорною маскою. Артистка позувала перед дзеркалом і зробила селфи на телефон. На тлі можна побачити стіл, примірювальну, а також інший одяг, адже Настя робила фото в магазині. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну, загалом, ситуація така, що без сукні з нової колекції я не уявляю свою весну", - підписала фото Кумейко. Також вона поставила питання, брати чи ні даний варіант.

Фанати не змогли прокоментувати фото або поставити лайки. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала, як розважається у повітрі.

На фото Настя позує в чорному костюмі, місцями з сіточки, на полотнах для гімнастики. Вона в них розсунула ноги в повітряному шпагаті. Кумейко граціозно виглядала в них і опустила очі вниз.

"Рибальські Насті", - коротко підписала фото Кумейко.

Повідомлялося, що екс-Nikita забула про білизну і показала, ніж її обдарувала природа.

На фото Кумейко позує в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.

Нагадаємо, екс-Nikita пограла великими перевагами перед дзеркалом

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