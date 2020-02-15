Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), которая раньше входила в группу Nikita, засветила прелести в откровенном наряде

Красотка часто радует поклонников откровенными фото и видео, пишет Рoliteka.net. В этот раз Анастасия Кумейко решила продемонстрировать красивое тело в кожаном наряде на пуговицах.

Певица позировала у зеркала, расстегнув черную одежду, похожую на рубашку с короткими рукавами. В результате стала видна большая грудь артистки в лифчике.

На шее звезды блестела цепочка с кулоном в виде ключика.

Анастасия улыбнулась, опустив глаза в телефон. На артистке практически нет макияжа, выделяются только черные брови и блестящие губы.

Девушка убрала волосы в высокий пучок, сверкнув серьгами-пусетами. Выглядит Кумейко не только очень горячо, но и нежно.

"Свет отличный, а вот размерчик 🤷🏻‍♀️", - подписала снимок украинская знаменитость.

За 45 минут пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Надо на размерчик меньше 😳🔥", "О чем речь? Я что-то не понял))", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Nana ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "И размерчик 🔥", "Там по айфону, наверное, мультики показывают", "Та ты богиня😋и размерчики божественные😍с праздником)люби и будь любима❤️❤️❤️", "Красивые 🔥 .... камеры в телефоне)", "❤️🔥 шик", "Смотря о каком размерчике говорить😂", "Ты шикарна😍", "Размерчик чего?", "и размерчик огонь))) ", "Размерчик просто супер👍😀", "sexy", "Поджимает😂😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко позировала в откровенном топе. На видео девушка провела руками по телу, сжав грудь так, что она едва не вываливалась из глубокого выреза. Камера была направлена на округлившиеся прелести, от чего нельзя было их не заметить.

При этом артистка сидела в одних трусиках, и камера показала ее стройные ножки.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко элегантно разлеглась на диване в одном топе, который эффектно подчеркивает ее формы.

Сама певица активно заигрывает на камеру. Как можно заметить, тело девушки прикрывает лишь красивая накидка.

Отметим, кадры были сделаны в черно-белом цвете.

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