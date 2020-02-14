Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), которая раньше входила в группу Nikita, опубликовала видео откровенного характера

Артистка присела, расставив ноги и дотрагиваясь к интимным частям тела, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка предстала в топе с прозрачным переплетом между грудью. Девушка провела руками по телу, сжав грудь так, что она едва не вываливалась из глубокого выреза. Камера была направлена на округлившиеся прелести, от чего нельзя было их не заметить.

При этом артистка сидела в одних трусиках, и камера показала ее стройные ножки.

Анастасия с ярким макияжем, с акцентом на губы и веки, выглядела великолепно. Она закрывала глаза либо страстно смотрела в камеру. Эта девушка неповторима.

"Не знаю как половинке, но себе я подарок уже выбрала 😈 А вы ?❤️", - поинтересовалась красотка у подписчиков.

Пости за час пост собрал 2000 лайков и много комментариев.

"Только что общался с Моникой Беллуччи. После этого видео, её на нашем ужине не будет! Тогда, я Хопкинса тоже вычеркиваю?!", "Я думаю это будет как раз для половинки подарок", "Лучший подарок это вы😉🔥", "Кармен", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко позировала в полупрозрачном облегающем черном костюме. Девушка занималась йогой, делая шпагат в воздухе.

Звезда продемонстрировала идеальное тело и растяжку. Ее грудь буквально вываливается из тонкой ткани. Также на опубликованных кадрах певицы и ди-джей засветилась без макияжа, не считая татуажа бровей.

Ранее мы писали, что экс-Nikita танцевала в черном боди и ботфортах. Видно, что снимали Анастасию на студии. На заднем фоне виднеется различная техника для съемок, а также большое окно.

"Сделал дело- танцуй смело. Сегодня исполнилась моя давняя мечта - съёмка. Уже не могу дождаться, когда поделюсь результатами. Хотя у меня столько #backstage , что хватит на месяц", - написала Анастасия.

Пользователи сети успели посмотреть ролик две тысячи раз и написали несколько хороших комментариев.

Напомним, зажигательная экс-Nikita посветила своими прелестями в обтягивающем боди

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