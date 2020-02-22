Тілан Блондо, яка з самої красивої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала нове фото в Instagram

Дівчина займається модельним бізнесом, і це не дивно з її даними, пише Politeka.net.

Красуня часто публікує яскраві фото, демонструючи свою зовнішність. Так, нещодавно модель поділилася знімком з якогось закладу.

Дівчина позувала в футболці і джинсах з незвичним принтом. Тілан закинула ноги в масивних черевиках на сидіння. Блондо схилила голову, прибравши волосся набік. Вона дивилася в камеру, не посміхаючись.

Навіть у такому вбранні Тилан не змогла приховати свою красу: струнку фігуру і тонку талію. Крім того, варто зазначити, що на обличчі зірки практично немає макіяжу, а виділяються лише темні брови.

Завершили її образ блискучі сережки у вухах.

"Ти знаєш, де мене знайти", - підписала фото Блондо.

За 11 годин пост зірки зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі цікавилися, де проводить час красуня, а також писали компліменти. Зокрема, люди говорилит, що дівчина дуже приваблива та ідеал.

Нагадаємо, Тілан Блондо з'явилася в розкішному вбранні. На моделі був шкіряний піджак чорного кольору, а також штани з того ж матеріалу.

Ефектна шатенка звабно дивилася в об'єктив, при цьому вона серйозна, навіть, можна сказати, стиснула губи.

Тілан позувала, сидячи на тлі червоного фону, злегка розставивши ноги і піднявши одну руку до голови, доторкнувшись до розпущеного волосся.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо в черговий раз продемонструвала розкішну фігуру.

18-річна французька модель опублікувала фотографію зі зйомок для Cosmopolitan.

Вона позувала босоніж, в довгій атласній сріблястій сукні з розрізом, який дозволяє розглянути довгі і стрункі ноги красуні.

На руках Тілан видно кілька татуювань.

Раніше повідомлялося, що Тілан Блондо постала у тісному костюмі яскравого забарвлення. На Тілан: штани, що обтягнули її стрункі ніжки і апетитні стегна, а також топ з довгими рукавами, який відкрив чудовий вид на зону декольте.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, як розважається з хлопцем: «Недитячі витівки».

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