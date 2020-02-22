Тілан Блондо, яка з самої красивої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала нове фото в Instagram
Дівчина займається модельним бізнесом, і це не дивно з її даними, пише Politeka.net.
Красуня часто публікує яскраві фото, демонструючи свою зовнішність. Так, нещодавно модель поділилася знімком з якогось закладу.
Дівчина позувала в футболці і джинсах з незвичним принтом. Тілан закинула ноги в масивних черевиках на сидіння. Блондо схилила голову, прибравши волосся набік. Вона дивилася в камеру, не посміхаючись.
Навіть у такому вбранні Тилан не змогла приховати свою красу: струнку фігуру і тонку талію. Крім того, варто зазначити, що на обличчі зірки практично немає макіяжу, а виділяються лише темні брови.
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Завершили її образ блискучі сережки у вухах.
"Ти знаєш, де мене знайти", - підписала фото Блондо.
За 11 годин пост зірки зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі цікавилися, де проводить час красуня, а також писали компліменти. Зокрема, люди говорилит, що дівчина дуже приваблива та ідеал.
Нагадаємо, Тілан Блондо з'явилася в розкішному вбранні. На моделі був шкіряний піджак чорного кольору, а також штани з того ж матеріалу.
Ефектна шатенка звабно дивилася в об'єктив, при цьому вона серйозна, навіть, можна сказати, стиснула губи.
Тілан позувала, сидячи на тлі червоного фону, злегка розставивши ноги і піднявши одну руку до голови, доторкнувшись до розпущеного волосся.
Раніше ми писали, що Тілан Блондо в черговий раз продемонструвала розкішну фігуру.
18-річна французька модель опублікувала фотографію зі зйомок для Cosmopolitan.
Вона позувала босоніж, в довгій атласній сріблястій сукні з розрізом, який дозволяє розглянути довгі і стрункі ноги красуні.
На руках Тілан видно кілька татуювань.
Раніше повідомлялося, що Тілан Блондо постала у тісному костюмі яскравого забарвлення. На Тілан: штани, що обтягнули її стрункі ніжки і апетитні стегна, а також топ з довгими рукавами, який відкрив чудовий вид на зону декольте.
Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.
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Також Politeka писала, що «найкрасивіша дівчинка світу» відсвяткувала 18-річчя: як зараз виглядає Тілан Блондо.