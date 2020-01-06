18-летняя модель Тилан Блондо, которую признали самой красивой девочкой в мире, показала поклонникам забавный снимок

Как передает Politeka.net, красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором продемонстрировала, как отдыхает.

На снимке Тилан в домашней одежде спит на диване в окружении множества мягких игрушек. На голове у девушки завязаны два забавных пучка.

Пользователи пришли в восторг от увиденного, о чем они поспешили сообщить в комментариях под снимком.

«Ангел», «Сладкая девочка», «Такая милая девушка», - пишут они.

Несколько дней назад девушка поделилась снимком, представ в номере отеля. Девушка присела на бортик роскошной ванны-джакузи, пленительно выгнув спинку и отставив "пятую точку".

Из-за освещения на момент съемки, кажется будто красавица в тени, и взору поклонников предстает даже не она сама, а ее силуэт.

Ранее мы сообщали, Тилан застали прямо на улице с горячим красавчиком-моделью, с которым она целовалась. Снимки облетели сеть.

Так, девушка провела романтические дни с возлюбленным в Лос Анджелесе в США. Кстати, ее избранником является диджей и модель Милан Меррит. Они встречаются с начала этого года. Молодые люди не устают проявлять свои страстные чувства друг к другу на публике.

Тилан Блондо не просто так самой красивой девочкой в мире. Этот статус она заработала еще в детстве, она крутится в молельном бизнесе чуть ли не с пеленок, а первая фотосессия у нее была в 4 года. Мама девушки Вероника Любри начинала карьеру ведущей, но затем перешла в мир моды и подключила к этому дочь. Ныне Тилан Блондо – самая высокооплачиваемая юная модель международного уровня.

Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.

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