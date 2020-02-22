Знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато час від часу балує своїх фанатів відвертими фото і відео

Так, зірка нещодавно опублікувала кадри зі свого відпочинку на пляжі, пише Рoliteka.net.

Красуня позувала лежачи, показавши своє ідеальне тіло в крихітному бікіні чорно-білого кольору.

Ніколь лише трохи зачепила частину своєго обличчя, а саме - пухкі губи і акуратний носик. Також можна помітити, що Ніколь загоряет в окулярах.

Далі вона провела камеру, показавши свою пружне тіло: сталевий прес і пишні груди. Від апетитних форм не можна відірватися. Також зірка встигла продемонструвати пишні стегна, на яких трималися малюсінькі плавки.

В кінці Ніколь продемонструвала хвилі вдалині.

За 16 годин відео Амато зібрало більше 100 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що вона їх найулюбленіша модель назавжди, а також що Ніколь виглядає чудово.

"Пляжні дні - найкращі, і ти неймовірно приголомшуєш, богиня", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, місяць тому Ніколь Амато вирішила взяти участь у конкурсі бодіарту перед Супербоулом.

Модель похвалилася своїм досить відвертим малюнком, убивши наповал шанувальників. Ніколь представила своє інтимне місце у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.

"Як ви думаєте, мене оберуть? Я чула, що буде конкурс краси на кращій вечірці перед Super Bowl Sunday", - підписала фото красуня.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато народилася і зросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.



Дівчина займається балетом і йогою. Також вона дотримується дієти.

Красуню помітили модельні агентства, з одним із них вона уклала контракт. Назва компанії "Ford Agency". Тепер фітнес-модель бере участь у європейських зйомках.

Нещодавно красуня опублікувала пост, на фото якого постала під час заняття спортом. Амато встала на коліна в спортивному обтягуючому костюмі і похвалилася пружним тілом, зокрема п'ятою точкою. Ніколь зухвало подивилася в камеру і заворожила красою.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, фитнес-модель показала пишні форми в мереживній білизні: "Ух, чиста пристрасть!"

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця: "Ось це размерчік!"