Знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато час від часу балує своїх фанатів відвертими фото і відео 

Так, зірка нещодавно опублікувала кадри зі свого відпочинку на пляжі, пише Рoliteka.net

Красуня позувала лежачи, показавши своє ідеальне тіло в крихітному бікіні чорно-білого кольору.

Ніколь лише трохи зачепила частину своєго обличчя, а саме - пухкі губи і акуратний носик. Також можна помітити, що Ніколь загоряет в окулярах. 

Далі вона провела камеру, показавши свою пружне тіло: сталевий прес і пишні груди. Від апетитних форм не можна відірватися. Також зірка встигла продемонструвати пишні стегна, на яких трималися малюсінькі плавки. 

Популярні новини зараз

Дочка Добкіна притиснулася до гарячої блондинки заради ефектного фото: "Кайф який"

Українцям не повертають гроші з депозитів: ПриватБанк розповів, що відбувається

Принцеса Діана була важко хвора, у Єлизавети II видали страшний діагноз: подробиці вражають

Чехова без сорому обтягнула пишні форми тонкою тканиною: "Хочеться дивитися знову і..."
Показати ще

В кінці Ніколь продемонструвала хвилі вдалині. 

За 16 годин відео Амато зібрало більше 100 тисяч переглядів та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали, що вона їх найулюбленіша модель назавжди, а також що Ніколь виглядає чудово. 

"Пляжні дні - найкращі, і ти неймовірно приголомшуєш, богиня", - написав один з користувачів мережі. 

View this post on Instagram

Beach Bae on Thursday @allballfitness

A post shared by Nicole Amato (@bodybynixx) on

Нагадаємо, місяць тому  Ніколь Амато вирішила взяти участь у конкурсі бодіарту перед Супербоулом. 

Модель  похвалилася своїм досить відвертим малюнком, убивши наповал шанувальників. Ніколь представила своє інтимне місце у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.

"Як ви думаєте, мене оберуть? Я чула, що буде конкурс краси на кращій вечірці перед Super Bowl Sunday", - підписала фото красуня.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато народилася  і зросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. 

Дівчина займається балетом і йогою. Також вона дотримується дієти. 

Красуню помітили модельні агентства, з одним із них вона уклала контракт. Назва компанії "Ford Agency". Тепер фітнес-модель бере участь у європейських зйомках. 

Нещодавно красуня опублікувала пост, на фото якого постала під час заняття спортом. Амато встала на коліна в спортивному обтягуючому костюмі і похвалилася пружним тілом, зокрема п'ятою точкою. Ніколь зухвало подивилася в камеру і заворожила красою.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, фитнес-модель показала пишні форми в мереживній білизні: "Ух, чиста пристрасть!"

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця: "Ось це размерчік!"