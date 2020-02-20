Відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в Instagram

На фото Мейхер позує квітковому сукні в підлогу, а також кросівках або черевиках. Образ доповнила Надія блискучим піджаком. Вона сиділа на старому стільці на тлі білої цегляної стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це мій один з коханий нарядів , і обов'язково в поєднанні з таким взуттям. Це підкреслює мій характер бунтарський , примхливий... Обов'язкова брутальність, але під прикриттям жіночності в одязі або взуття. Звичайно я не паїнька , під моєї так званої жіночністю і ( кака багато приписують)сексуальністю ,ховається "чиста пацанка", - написала співачка під фото.

Фанати встигли поставити майже п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Наряд феєричний!як втім і Ви!", "Надія,ви-еталон жіночності та сексуальності)))", "Нагадує стиль лайми вайкуле !у вас відмінний смак!", "ТОВ я приємно здивована, що у вас троє дітей. Не знала. Ось так треба все встигати. Молодець", "До знайомства з чоловіком я була пацанкою. Тугий хвіст, джинси, кофти, светри або толстовки. І як він у мені розгледів дівчину...)))))))))", "Дуже пристрасна)", "ваші пости носять в собі наставництво,переосмислення життя,самого себе ,вносять дуже багато корисного в соціум і моє життя. Дуже прекрасна жінка і особистість. Спасибі вам. І сильна,і стильна і жіночна!".

Раніше ми повідомляли, що Надія Мейхер показала новий образ в оливковому кольорі.

На фото вона позує в оливковому блузі і штанях, в які вона блузу засунула. Вона стояла у великих підборах на тлі стіни і звабленої дивилася в камеру. На другому знімку Надія вже відвела погляд, але при цьому показала свої форми і образ більш крупним планом. Цікаво, що про білизна співачка знову забула.

Нагадаємо, Мейхер притулилася до стінки і показала себе у всій красі

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