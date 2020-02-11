Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый кадр со съемок

На фото Мейхер позирует в черном цветочном платье без белья. Образ Надежда дополнила пиджаком. Певица была с пышной короткой прической. Она сделала селфи в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть раковину, тумбочку и стену комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Снова съёмки... Готовим что-то интересное и взрывоопасное", - написала Надя под фото.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как дождаться?", "Когда фильм будет. Шикарно выглядите", "Красотка", "Чудесная девочка", "Надя, ты бомба?", "Вы очень хорошая актриса", "Надя, вы хорошая самка", "Надюх, как ты постарела, срочно займись собой", "Пусенька", "Леди", "Шикарная", "Само очарование", "Надежда, классно выглядишь", "с вами постоянно взрывоопасно ,но так прекрасно и изящно. Безумно рада,тому ,что вы нам готовите сюрпризы Надежда".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер поразила постаревшим видом в сети.

На фото Мейхер позирует в кремовом, скорее всего, пиджаке и с большими серьгами. Надежда взяла себя одной рукой за шею. На снимке можно легко заметить, как певицу покидает молодость. На фоне можно увидеть шкафчики и стену.

"Снимаю порчу. Верну Любимого. Отвороты привороты", - написала Надежда под фото.

Сообщалось, что бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская порадовала поклонников новым откровенным снимком.

«Моя сила», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Мейхер-Грановская позирует в пальто. Она элегантно приоткрыла его, выставив напоказ пышные формы. Однако поклонники звезды оказались безмолвны – снимком девушка выбросила у себя в Сторис.

Напомним, роскошная Надя Мейхер избавилась от белья и показала своих "подружек"

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