Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новый образ

На фото Татьяна позирует в белом платье в пол с большим разрезом. Также в одежде оказалось огроммное декольте, в котором Котова показала свое достоинство без белья. Певица позировала на маленькой улочке без обуви. На фоне можно увидеть разноцветные здание и растительность в горшках. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отличная новость ! Завтра я проведу весь день в сопровождении. Ищем все о моем дне у них в Инстаграм сториз — встречи, тренировки, записи песен, светские тусовки и что-нибудь личное. Напиши, в какую сферу жизни тебе хочется подглядеть больше всего?", - написала Котова под фото.

"Больше всего хотелось бы увидеть как происходит запись песен. Интере-е-е-сно", "Шикарное платье. Цвет просто огонь. Сидит идеально", "Татьяна классно выглядишь", "Можно комментарий под моим фото от Татьяны?", "Мне все интересно! Буду наблюдать", "Музыка и встречи", "Какая строцняшка. Хотелось бы посмотреть на запись песен", "До чего же хороша!".

Ранее мы сообщали, что популярная исполнительницы и бывшая участница группы ВИА-Гра Татьяна Котова показала очень соблазнительный снимок.

34-летняя знаменитость является активным пользователем сети Instagram, где частенько радует поклонников новыми снимками, сделанными как во время фотосессий, так и в повседневной жизни.

Сообщалось, что Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра продемонстрировала новое фото в Инстаграм.

На нем Котова позирует в белой рубашке с расстёгнутыми пуговицами на груди в окружении роз. Под низ она одела светлый бюстгальтер, который выглядывает из-под одежды. Девушка с распущенными волосами уселась на стул и выгнулась в соблазнительной позе, прикрыв глаза.

Страстный вид Котовой никого не оставил равнодушным. Фолловеры принялись комментировать увиденное, отметив, что Татьяна выглядит очень соблазнительно.

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