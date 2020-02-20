Російська модель і інстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян через її значні та розкішні форми, знає як привернути увагу мільйонів шанувальників

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантними фото, на яких з'явилася в яскравому вбранні. Модель позувала на кухні, видершись на стіл. На Анастасії шкіряні штани коричневого кольору, які "тісно" обтягнули її видатну гордість - "п'яту точку", а також неймовірно крихітний білий топ, який ледве-ледве утримує шикарний бюст.

Квітко позує збоку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до довгих локонів. Доповнює образ годинник сріблястого відтінку.

"Що приготувати на вечерю?", - підписала жаркий знімок зірка.

Російська Кардашьян не на жарт приголомшила своїх фоловерів цією фотосесією на кухні. Багато користувачів здивувалися тим, що вона вміє готувати, припускаючи, що такій красуні не місце біля плити. Як виявилося, моделі, яка любить оголюватися на камеру, є ще чим здивувати фанатів.

"Приголомшлива 🔥"

"Ти вмієш готувати принцеса🤔👅💋"

"трохи соковитого м'яса і хорошої шинки 😋😋😋 Я ніколи не бачив, щоб ти готувала, якщо ти готуєш, завантаж відеокліп 🙊🔥🔥🙈🥺🥺 ♥ ️"

"Пасту, з цим не помилишся"

"я буду твоєю вечерею"

"Підожди, ти вмієш готувати 😲"

Раніше ми повідомляли, Квітко приголомшила кадром в рожевому купальнику. Вона позувала на терасі серед хмарочосів, що стало родзинкою фото. Анастасія сидить на колінах, відвернувши обличчя від об'єктиву, спокусливо вигнувши спинку. У такому вбранні неможливо приховати переваги: Квітко виставила напоказ усі свої соковиті місця. Очевидно, природа щедро нагородила дівчину красою.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.