Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым откровенным снимком с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Жизнь прекрасна!», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Квитко позирует в одном купальнике открытого типа, который элегантно подчеркивает ее роскошные формы.
«Фигурка огонь!», «Бомба», «нельзя быть такой красивой», «невероятные формы!», «люблю тебя» , «огонь!», - пишут они.
Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантные фото. Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.
Позировала Квитко почти обнаженной, одев лиши купальник, который с трудом можно назвать таковым. Тонкие шнурочки и кусочки ткани едва прикрывали злачные места модели. Поклонники Анастасии уже привыкли, что она любительница показать свое тело со всех ракурсов.
На первом фото она продемонстрировала невероятные формы и едва не засветила самое сокровенное.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.