Модель превзошла сама себя!

Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым откровенным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Жизнь прекрасна!», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Квитко позирует в одном купальнике открытого типа, который элегантно подчеркивает ее роскошные формы.

«Фигурка огонь!», «Бомба», «нельзя быть такой красивой», «невероятные формы!», «люблю тебя» , «огонь!», - пишут они.

Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантные фото. Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.

Позировала Квитко почти обнаженной, одев лиши купальник, который с трудом можно назвать таковым. Тонкие шнурочки и кусочки ткани едва прикрывали злачные места модели. Поклонники Анастасии уже привыкли, что она любительница показать свое тело со всех ракурсов.

На первом фото она продемонстрировала невероятные формы и едва не засветила самое сокровенное.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.