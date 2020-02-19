Відома українська співачка Надія Мейхер показала новий образ в оливковому кольорі

На фото Мейхер позує в оливковому блузі і штанях, в які вона блузу засунула. Вона стояла у великих підборах на тлі стіни і звабленої дивилася в камеру. На другому знімку Надія вже відвела погляд, але при цьому показала свої форми і образ більш крупним планом. Цікаво, що про білизна співачка знову забула. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Розкішна", "Надія, ви Божество", "Богиня, туфлі вогонь", "Надія, які туфельки у вас", "Гаряча матуся", "Надія, класно виглядаєш", "Класний цибулю, надія", "Ви завжди викликаєте почуття прекрасного і самого Прекрасного! Ви справжня! Я пам'ятаю давно, побачила Вас на Рішельєвській на світлофорі, і здивувалася, яка ви красива і мила без грама косметики! Ви такий і є! Такий і залишайтеся!".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове фото в незвичному образі.

На фото Мейхер позує в довгій сукні з принтом газети або чимось подібним, а також чорній куртці. Плечі були у Надії відкриті. Вона посміхалася стоячи біля стіни і підняла два пальці вгору. Образ співачка доповнила колготками в сіточку і великими підборами. На тлі можна побачити ще величезне вікно.

Повідомлялося, що екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер поділилася фотографією зі зйомок.

Артистка підписала його «Bonjour», натякаючи на французький стиль зйомок. На фотографії Мейхер з'явилася в чорному бюст'є і золотистої кофті. Кофточку вона розстебнула показавши відвертий виріз. На знімок потрапив край нижньої білизни артистки.

Нагадаємо, Мейхер без макіяжу вразила зовнішністю у звичайному житті

А ще Politeka повідомляла, що Мейхер забула про білизну і ледве втримала пишні принади в тонкій маєчці

Також Politeka писала, що Мейхер забула про білизну і ледве втримала пишні принади в тонкій маєчці



