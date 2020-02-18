Модель перевершила сама себе!

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників відвертим знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Життя прекрасне!», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Квітко позує в одному купальнику відкритого типу, який елегантно підкреслює її розкішні форми.

«Фігурка вогонь!», «Бомба», «не можна бути такою гарною», «неймовірні форми!», «люблю тебе» , «вогонь!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардашьян", опублікувала пікантні фото. Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.

Позувала Квітко майже голою, одягнувши лише купальник, який насилу можна назвати таким. Тонкі шнурочки і шматочки тканини ледь прикривали злачні місця моделі. Шанувальники Анастасії вже звикли, що вона любителька показати своє тіло з усіх ракурсів.

На першому фото вона продемонструвала неймовірні форми і ледь не засвітила найпотаємніше.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.