Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошные формы просто на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда куда-то едет на катере, снимая себя на телефон. Как можно заметить, на Квитко сидит роскошный белый купальник открытого типа, который выставляет напоказ ее роскошные формы.

Сама девушка при этом элегантно позирует на камеру. А поскольку кадры были размещены в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантные фото. Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.

Позировала Квитко почти обнаженной, одев лиши купальник, который с трудом можно назвать таковым. Тонкие шнурочки и кусочки ткани едва прикрывали злачные места модели. Поклонники Анастасии уже привыкли, что она любительница показать свое тело со всех ракурсов.

На первом фото она продемонстрировала невероятные формы и едва не засветила самое сокровенное.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.