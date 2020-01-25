Российская артистка Эвелина Бледанс поделилась снимком с сыном

На фото, сделанном на пляже в Таиланде, Эвелина позирует в купальнике, пишет Politeka.net.

Российская знаменитость предстала в зеленом бикини, которое подошло ее красивой фигуре. Свои рыжие волосы красотка закинула на бок.

При этом звезда стояла на коленях, обняв сына, Семена.

Мальчик стоит в шляпке и плавках, также смотрит в камеру и улыбается.

Позади них виднеется вода, деревья и песок.

В одном из предыдущих постов звезда рассказала, что Семен упал на физкультуре в школе, поломал очки и рассек бровь. Медики осмотрели ребенка и выписали укол от столбняка, так как пришло время, ведь мальчику исполнилось семь лет.

В новом посте артистка рассказала, что происшествие в школе напомнило ей о вакцинации.

"Споры столбняка могут оказаться в любом самом неожиданнном месте! Это не страшно- сначала сделали укол супрастина, потом сама прививка в бедро. Будьте здоровы, родные!", - написала Бледанс.

За два часа пост актрисы собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая же красивая мамочка у парня 😍", "Как я вами восхищаюсь Эвелина )))Вы хорошая мама и скорее всего замечательный человек )))...", "Ох, эта бледанс красотка!❤️", "Прививки конечно спорный вопрос, всегда нужно думать о последствиях. Не болейте🙏🏻. Будьте здоровы❤️", "Как Семочка сегодня себя чувствует 🤔", "Девочка без возраста)))👌", "очень сильно Красоточка)))) Браво!!!!", "Вы - шикарная женщина❤️, заботливая мама🤗, смелая👍, несёте в мир любовь к особенным детям❤️...", "Он такой хорошенький. Спасибо Вам за мужество и пример для других матерец!!!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс предстала в очень коротком блестящем платье.

На ногах звезды были босоножки на высоких каблуках.

Глубокое декольте наряда подчеркнуло грудь актрисы, а длина позволила насладиться стройными ровными ножками.

Напомним также, что Бледанс сделала селфи, прикрывшись одеялом и выставив вперед ноги. Интересно, что темой поста стал фильм "Железная леди", который актриса решила посоветовать поклонникам.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.