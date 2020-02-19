Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, регулярно ділиться знімками з показів, де бере участь

Днями красуня опублікувала декілька фото в Instagram, на яких постала у вбранні від британського бренду BURBERRY", повідомляє Politeka.net.

Плаття коричневого відтінку ідеально підкреслило форми зірки: груди і стегна.

Крім того, на вбранні не можна не помітити виріз в районі принад. Такий розріз привернув увагу тим, що він виділив пишні груди.

Також незвичайний крій сукні відкрив плечі Белли.

Коротке волосся моделі прибрано назад, завдяки чому можна вдосталь намилуватися блакитними очима красуні.

Закінчила образ сумочка на плечі і круглі браслети.

Виглядала Белла дуже привабливо, просто: "Нічого собі!".

В пості Хадід зізналася в любові бренду і подякувала всім його співробітників.

За дев'ять годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі завалили модель компліментами. Люди писали, що зірка прекрасна і виглядає по-королівськи.

Нагадаємо, Белла Хадід постала на подіумі в чорному довгому платті з глибоким декольте. На руках у неї були білі рукавички, а вона тягла за собою по підлозі чорну шаль з такої ж тканини, як сукня.

Зірці зробили зачіску в ретро-стилі, а образ завершували блискучі сережки та кольє.

За шість годин пост Белли зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала у відвертій сукні. Глибина декольте практично доходила до пупка. Пишні груди виглядали з нього, ледь не вивалюючись.

Чорні шкіряні поясочки врізалися у виріз. Плаття виявилося з відкритою спиною і трималося лише на шиї.

Макіяж і зачіска Бели були простими, щоб не відволікати поглядів від наряду. Дівчина йшла по подіуму дуже впевнено і навіть посміхнулася.

Нагадаємо також, що Белла Хадід пройшлася по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier і інших брендів.

На ній було сріблясте прозоре плаття, прикрашене на шиї чорним бантом. І хоча почасти її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти її виявилося нескладно.

Нагадаємо, Белла Хадід засвітила принади в нескромном декольте

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