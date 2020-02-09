Топ-модель Белла Хадид показала изящные изгибы своей фигуры и засветила лишнее в вечернем наряде

Манекенщица показала, как работает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram женщины, которую в прошедшем году мировой глянец назвал самой красивой в мире. Фото со сториз, где топ-модель позировала, вероятно, на бэкстейдже показа или съемок - получилось очень эффектным.

Модель покрасовалась в облегающем блестящем платье с глубоким каплеообразным вырезом на груди - таким образом артистка "сверкнула" грудью, скорее всего, без бра. Кроме того, Белла приняла привлекающую внимание позу - изогнулась так, что в "центре внимания" оказались ее тонкая талия и бедра.

Отметим, что возможности прокомментировать снимок у поклонников звезды подиумов не было, но ранеее, они неоднократно отмечались в сети хвалебными комментариями в адресс Хадид, многие пишут, что Белла - "идеал" и о такой красавице, как она "мечтает каждый парень".

Ранее сообщалось, что Белла в свое время серьезно увлекалась конным спортом и даже готовилась к Олимпиаде 2016 года. Однако планам не судилось сбыться: после укуса клеща она перенесла болезнь Лайма, что поставило крест на ее спортивной карьере.

Прежде чем взойти на подиум, некоторое время Белла Хадид поработала в кафе в Малибу, затем поступила в школу дизайна в Нью-Йорке и успешно окончила заведение, увлекалась фотографией.

Чтобы добиться успехов в модельном бизнесе, девушка прошла через нож пластических хирургов. После пластики носа и губ ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешн-бизнесе.

В августе 2014 года Белла заключила контракт с IMG Models. Сегодня она является одной из самых успешных моделей в мире.

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