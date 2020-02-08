Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом

23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.

На этот раз она порадовала своих поклонников кадром со съемок. Облачилась модель в довольно откровенное платье. Широченное декольте позволило рассмотреть упругую грудь Беллы, которою она решила не прятать в бюстгальтер.





Стоить отметить, что и позу Белла заняла манящую - одну руку она положила себе на бедро, а второй оперлась на декорации.

Всего за один час почти сто тысяч поклонников оценили пикантный кадр лайком.

Не так давно, Белла опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в боди. Модель подняла наряд и изящно изогнулась, глядя в окно. Ее волосы будто мокрые, но, вероятно, это просто такая укладка.

Ранее Белла Хадид поделилась снимками с фотосессии с участием ее старшей сестры Джиджи и топ-модель Кендалл Дженнер.

На снимках 23-летняя Хадид позировала в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень.

Модель также продемонстрировала головной убор в виде кепки с объемным козырьком, закрывающим лицо, и сумку на цепочке с серебристым логотипом бренда.



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