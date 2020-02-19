Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, регулярно делится снимками с показов, где принимает участие

На днях красотка опубликовала несколько фото в Инстаграм, на которых предстала в одежде от британского бренда "BURBERRY", сообщает Politeka.net.

Платье коричневого оттенка идеально подчеркнуло формы звезды: грудь и бедра.

Кроме того, на наряде нельзя не заметить вырез в районе прелестей. Такой разрез привлек внимание тем, что он выделил пышную грудь.

Также необычный крой платья приоткрыл плечи Беллы.

Короткие волосы модели убраны назад, благодаря чему можно вдоволь налюбоваться голубыми глазами красотки.

Завершила образ сумочка на плече и круглые браслеты.

Выглядела Белла очень привлекательно, просто: "Ничего себе!".

В посте Хадид призналась в любви бренду и поблагодарила всех его сотрудников.

За девять часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили модель комплиментами. Люди писали, что звезда прекрасна и выглядит по-королевски.

Напомним, Белла Хадид предстала на подиуме в черном длинном платье с глубоким декольте. На руках у нее были белые перчатки, а за собой она тянула по полу черную шаль из такой же ткани, как платье.

Звезде сделали прическу в ретро-стиле, а образ завершали блестящие серьги и колье.

За шесть часов пост Беллы собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала в откровенном платье. Глубина декольте практически доходила до пупка. Пышная грудь выглядывала из него, едва не вываливаясь.

Черные кожаные поясочки врезались в вырез. Платье оказалось с открытой спиной и держалось лишь на шее.

Макияж и прическа Беллы были простыми, чтобы не отвлекать взглядов от наряда. Девушка шла по подиуму очень уверенно и даже улыбнулась.

Напомним также, что Белла Хадид прошлась по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов.

На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно.

Напомним, Белла Хадид засветила прелести в нескромном декольте

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу

Также Politeka информировала, что Белла Хадид выпятила пышные округлости наружу и застыла в жаркой позе