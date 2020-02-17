Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми просто на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка кудись їде на катері, знімаючи себе на телефон. Як можна помітити, на Квітко сидить розкішний білий купальник відкритого типу, який виставляє напоказ її розкішні форми.

Сама дівчина при цьому елегантно позує на камеру. А оскільки кадри були розміщені в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантні фото. Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.

Позувала Квітко майже голою, одягнувши лише купальник, який насилу можна назвати таким. Тонкі шнурочки і шматочки тканини ледь прикривали злачні місця моделі. Шанувальники Анастасії вже звикли, що вона любителька показати своє тіло з усіх ракурсів.

На першому фото вона продемонструвала неймовірні форми і ледь не засвітила найпотаємніше.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.