Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует на укладке волос. Как можно заметить, вокруг нее крутится стилист. Сама девушка в элегантном облегающем наряде черного цвета.

А после того, как над ней закончили работу – девушка крутится на камеру и демонстрирует идеальное тело и укладку. Однако ее поклонники восхищались молча – кадры опубликованы в Сторис.

Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантные фото. Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.

Позировала Квитко почти обнаженной, одев лиши купальник, который с трудом можно назвать таковым. Тонкие шнурочки и кусочки ткани едва прикрывали злачные места модели. Поклонники Анастасии уже привыкли, что она любительница показать свое тело со всех ракурсов.

На первом фото она продемонстрировала невероятные формы и едва не засветила самое сокровенное.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.