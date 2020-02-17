Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала спокусливий образ

На фото Леоніла позувала в каві, яку задерла і нижній білизні. Більше на Гузь нічого не виявилося. Вона вирішила лягти на стіл, щоб надати зображенню особливої пікантності. Модель позувала прямо під сходами на другий поверх, швидше за все, у себе вдома. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стіл витримав, і ти витримаєш))", - написала Гузь під фото.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Стіл дерев'яний , а я - ні", "Клас", "Так, я забороняю бути такою красивою", Дуже гаряче люблю".

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На фото Леоніла позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. Вона притулилася до дерева. Волосся Гузь вирішила залишити розпущеним і однією рукою взялася за них. Фото, швидше за все, було зроблено під час відпочинку. На тлі можна побачити і іншу зелень.

Фанати не змогли написати коментарі або оцінити фотографію. Все із-за того, що Гузь опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що Міс Україна без білизни зважилася на фотосесію для дорослих.

На новому опублікованому Леонилой Гузь кадрі вона красується, прикривши оголені груди руками. 21-річна Леоніла Гузь вирішила вкотре епатувати публіку і показала кадр з професійної фотозйомки, де вона стоїть у прозорих колготи в сітку, а також в елементі на стегнах, дуже нагадує бахрому.

На обличчі моделі видно яскравий вечірній або, швидше, макіяж для фотозйомки, волосся свої знаменитість розпустила і пронизливо дивиться в камеру.

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