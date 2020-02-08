21-летняя Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина 2018", радует поклонников успехами в модельном бизнесе и охотно делится откровенными снимками

Как передает Politeka.net, красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором она предстала в весьма пикантном образе. Ради жаркого фото девушка изогнулась в соблазнительной позе: одной ногой стоит на колене, другую согнула, а руками обхватила себя за пояс. При этом модель забыла надеть штаны, взбудоражив поклонников открывшимся видом на ее сочные прелести. "Гладкие" ножки модели могут свести с ума кого угодно.

На ней боди черного цвета, дутая курточка золотистого оттенка и ботинки с массивной подошвой. Волосы Леонилы собраны в хвост, а на лице яркий макияж.

"Говорят, в Киеве холодно 😂", - подписала снимок красотка.

"Вам это не грозит 😄 Шикарная куртка на Прекрасной девушке 🙏", - ответили ей в комментариях, засыпав комплиментами и "сердечками".

Отметим, Гузь родом из Херсонской области. По образованию она парикмахер-стилист, окончила техникум в Киеве. После победы в конкурсе "Мисс Украина" в 2018 году Леонила связала свою жизнь с модельным бизнесом. Ее стали чаще приглашать на съемки модные бренды.

Ранее мы сообщали, Гузь показала идельную фигуру в коротком платье, побывав на вечеринке в MUA ACADEMY (академии макияжа). Роскошным образом она похвасталась в Инстаграм. На ней платье с запахом черного цвета в белый горошек и "шпильки" красного цвета. Непревзойденный макияж и удачная укладка дополнили образ. От таких фото захватывает дух. Девушку окрестили в комментариях "львицей".

"Линочка, ты - звезда! 🤩"; "Нет слов. Вы прекрасны, и не только в этом образе" - писали в комментариях под фото.

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