Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое фото с отдыха
На фото Гузь позирует в купальных трусиках и набедренном платке с длинной бахромой. Верхнюю часть купальника Леонила решила не надевать. Главное достоинство модель прикрыла руками, сложив их на груди. Волосы Мисс Украина собрала в хвост на этот раз. Гузь показала себя в этот раз на фоне бамбука и другой экзотической растительности. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Смейся Лео))) Главное, не опускай руки))", - написала Леонила под фото.
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Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Горобчик, все будет. Главное никогда не опускай руки", "Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))", "Руки вверх", "И плечи разворачивай! Улыбка", "Так держать главное душой не стареть".
Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала домашнее фото.
На фото Гузь позирует в черной толстовке или кофте. Она немного расставила ноги и одну руку спрятала между ними. Леонила решила не надевать обувь и оставила ноги совсем без одежды. Волосы модель оставила распущенными. Гузь в этот раз сидела на чем-то под лестницей.
"Дома", - коротко подписала снимок Леонила, отметив, что она сейчас в столице Украины - Киеве. Известно, что до этого модель отдыхала в Испании, откуда активно публиковала фотографии.
Сообщалось, что Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое фото с отдыха в ночном заведении.
На фото Гузь позирует в черном платье. Она стоит на втором этаже какого-то ночного заведения в Киеве. На фото можно оценить длинные ноги Леонилы, которые она подчеркнула высоким каблуком. Рядом можно увидеть какие-то растения,. а снизу других людей.
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