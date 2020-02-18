49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл поділилася відвертим знімком з ліжка
Знаменитість ділиться світлинами, які досить гарячі, пише Рoliteka.net. Зокрема, днями знаменита модель з'явилася в ліжку оголеною. Зірка лежала головою на подушці і дивилася в камеру.
Судячи з усього, вона накрилася ковдрою, при цьому засвітивши оголені груди: "Ось це тіло".
Розпущене волосся спустилося вниз і прикрило другу молочну залозу.
На її тілі можна помітити ланцюжок, а на руці - блискучі браслети.
Полякову потягали обличчям по підлозі, кадри «атаки» потрапили в мережу: «коліном у живіт»
На Київщині безслідно зникла 12-річна дівчинка, кинуті сили на допомогу: фото і прикмети
Оголошено полювання на клієнтів Приватбанку, гримить скандал: "прямо в банкоматі..."
Українцям введуть драконівські податки: заплатити доведеться більше тим, хто...
На обличчі Наомі виділялися лише чорні довгі вії, макіяжу, по всій видимості, на ній не було.
Позаду можна помітити двері в кімнату знаменитості.
"Селфі неділя", - підписала знімок Кемпбелл.
За 13 годин пост моделі зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що Наомі виглядає чудово, а також побажали доброго дня.
Зазначимо, у 1990-х роках Наомі була дуже популярною, але час минув і зірка вже не так цікава публіці, як раніше.
Крім того, у світі ходять легенди про непростій характер "чорної пантери". Репутація зірки через це неабияк постраждала.
Раніше ми писали, що знаменита модель постала повністю оголеною. На Наомі великий незвичний капелюх, а її довге волосся трохи прикриває інтимні частини тіла.
В пості вона розповіла про зйомки для одного з відомих брендів.
За вісім годин пост Кемпбелл зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.
Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл опублікувала знімки, зроблені у 1990 році. На кадрах модель позувала оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл намалювала квіточки.
На голові у зірки - химерна прикраса, яка нагадує змій, як у міфічного персонажа Медузи-Горгони.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл зіткнулася з проблемою облисіння. Про це вона зізналася в ефірі одного з ток-шоу.
«Я стала більше піклуватися про своє волосся, забула про нарощування і згадала про усілякі олії і маски для зміцнення», — говорить модель.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"
Як раніше повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл в прозорій сукні вразила відвертим виглядом: кадри, від яких захоплює дух
Також Politeka інформувала, що Наомі Кемпбелл зняли відразу з трьома чоловіками: "прямо на підлозі...", кадри вакханалії