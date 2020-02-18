49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл поділилася відвертим знімком з ліжка

Знаменитість ділиться світлинами, які досить гарячі, пише Рoliteka.net. Зокрема, днями знаменита модель з'явилася в ліжку оголеною. Зірка лежала головою на подушці і дивилася в камеру.

Судячи з усього, вона накрилася ковдрою, при цьому засвітивши оголені груди: "Ось це тіло".

Розпущене волосся спустилося вниз і прикрило другу молочну залозу.

На її тілі можна помітити ланцюжок, а на руці - блискучі браслети.

На обличчі Наомі виділялися лише чорні довгі вії, макіяжу, по всій видимості, на ній не було.

Позаду можна помітити двері в кімнату знаменитості.

"Селфі неділя", - підписала знімок Кемпбелл.

За 13 годин пост моделі зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Наомі виглядає чудово, а також побажали доброго дня.

Зазначимо, у 1990-х роках Наомі була дуже популярною, але час минув і зірка вже не так цікава публіці, як раніше.

Крім того, у світі ходять легенди про непростій характер "чорної пантери". Репутація зірки через це неабияк постраждала.

Раніше ми писали, що знаменита модель постала повністю оголеною. На Наомі великий незвичний капелюх, а її довге волосся трохи прикриває інтимні частини тіла.

В пості вона розповіла про зйомки для одного з відомих брендів.

За вісім годин пост Кемпбелл зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл опублікувала знімки, зроблені у 1990 році. На кадрах модель позувала оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл намалювала квіточки.

На голові у зірки - химерна прикраса, яка нагадує змій, як у міфічного персонажа Медузи-Горгони.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл зіткнулася з проблемою облисіння. Про це вона зізналася в ефірі одного з ток-шоу.

«Я стала більше піклуватися про своє волосся, забула про нарощування і згадала про усілякі олії і маски для зміцнення», — говорить модель.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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