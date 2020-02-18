49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл поделилась откровенным снимком из постели

Знаменитость делится снимками, которые довольно горячи, пишет Рoliteka.net. В частности, на днях знаменитая модель предстала в постеле обнаженной. Звезда лежала головой на подушке и смотрела в камеру.

Судя по всему, она накрылась одеялом, при этом засветив оголенную грудь: "Вот это тело".

Распущенные волосы спустились вниз и прикрыли вторую молочную железу.

На ее теле можно заметить цепочку, а на руке - блестящие браслеты.

На лице Наоми выделялись лишь черные длинные ресницы, макияжа, по всей видимости, на ней не было.

Позади можно заметить двери в комнату знаменитости.

"Селфи воскресенье", - подписала снимок Кэмпбелл.

За 13 часов пост модели собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Наоми выглядит превосходно, а также пожелали хорошего дня.

Отметим, в 1990-х годах Наоми была безумно популярной, но время прошло и звезда уже не так интересна публике, как раньше.

Кроме того, в мире ходят легенды о взбалмошном характере "черной пантеры". Репутация звезды из-за этого изрядно пострадала.

Ранее мы писали, что знаменитая модель предстала полностью обнаженной. На Наоми большая необычная шляпа, а ее длинные волосы немного прикрывают интимные части тела.

В посте она рассказала о съемке для одного из известных брендов.

За восемь часов пост Кэмпбелл собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл опубликовала снимки, сделанные в 1990 году. На кадрах модель позировала обнаженной, нижнюю часть тела прикрывает маленькая белая юбочка, а на молочных железах Кэмпбелл нарисовала цветочки.

На голове у звезды - причудливое украшение, которое напоминает змей, как у мифического персонажа Медузы-Горгоны.

Напомним, Наоми Кэмпбелл столкнулась с проблемой облысения. Об этом она призналась в эфире одного из ток-шоу.

«Я стала больше заботиться о своих волосах, забыла про наращивание и вспомнила о всяческих маслах и масках для укрепления», — говорит модель.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

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