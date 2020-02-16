Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує на укладанні волосся. Як можна помітити, навколо неї крутиться стиліст. Сама дівчина в елегантному облягаючому одязі чорного кольору.
А після того, як над нею закінчили роботу – дівчина крутиться на камеру і демонструє ідеальне тіло і укладання. Проте її прихильники захоплювалися мовчки – кадри опубліковані в Сторіс.
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Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантні фото. Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.
Позувала Квітко майже голою, одягнувши лише купальник, який насилу можна назвати таким. Тонкі шнурочки і шматочки тканини ледь прикривали злачні місця моделі. Шанувальники Анастасії вже звикли, що вона любителька показати своє тіло з усіх ракурсів.
На першому фото вона продемонструвала неймовірні форми і ледь не засвітила найпотаємніше.
Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.