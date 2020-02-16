Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує на укладанні волосся. Як можна помітити, навколо неї крутиться стиліст. Сама дівчина в елегантному облягаючому одязі чорного кольору.

А після того, як над нею закінчили роботу – дівчина крутиться на камеру і демонструє ідеальне тіло і укладання. Проте її прихильники захоплювалися мовчки – кадри опубліковані в Сторіс.

Раніше ми писали, що модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантні фото. Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.

Позувала Квітко майже голою, одягнувши лише купальник, який насилу можна назвати таким. Тонкі шнурочки і шматочки тканини ледь прикривали злачні місця моделі. Шанувальники Анастасії вже звикли, що вона любителька показати своє тіло з усіх ракурсів.

На першому фото вона продемонструвала неймовірні форми і ледь не засвітила найпотаємніше.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.