Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантные фото

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.

Позировала Квитко почти обнаженной, одев лиши купальник, который с трудом можно назвать таковым. Тонкие шнурочки и кусочки ткани едва прикрывали злачные места модели. Поклонники Анастасии уже привыкли, что она любительница показать свое тело со всех ракурсов.

На первом фото она продемонстрировала невероятные формы и едва не засветила самое сокровенное.

Ракурс сзади был не менее впечатляющим.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхищены ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко пишут мужчины со всего света. Они считают ее самой красивой женщиной на планете и мечтают о ее груди и ягодицах.

Ранее Квитко показала, как отдыхает в спорткомплексе. Девушка, по всей видимости, решила поплавать в бассейне, поэтому предстала взору изумленных фанатов в откровенном виде.

На ней крохотный бикини, который с трудом прикрывает сочные прелести. Настя приняла жаркую позу, сидя на коленях, выгнув немного спину и расставив слегка ноги.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.