Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась своими формами на камеру

Знаменитость часто радует подписчиков откровенными снимками, и этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

Красотка представила в Инстаграм три снимка с предложением проголосовать, какой из них самй лучший. На фото звезда позировала в белом топе, который едва скрывал ее пышную грудь.

Очень короткий наряд на завязках держался на груди звезды, и напоминал больше лифчик, чем полноценную одежду.

Звезду также украшали большие серьги-кольца в ушах.

Девушка улыбалась, немного опустив глаза, либо смотрела в камеру приоткрыв пухлые губы.

Она сделала высокий длинный хвост, который дополнил очаровательный и откровенный образ.

Кроме этого, стоит обратить внимание на макияж звезды. Губы Эби были глянцевыми, а пышные ресницы дополнили красивый образ.

За 11 часов пост получил более 90 тысяч лайков и много комментариев.

"Боже ... твоя фигура... как ты прекрасна...", "Прекрасная внешность, пока не увидим тебя с другой стороны", "Похоже, у тебя есть вещь, которую ты хотела бы снять с груди…", "Чертовски красивые волосы, ты выглядишь так роскошно, так невероятно эффектно… С Днем Святого Валентина ❤️✌🏼😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд позировала на простыне, усыпанной лепестками роз. Модель подняла руку, и немного бедро, продемонстрировав свои изгибы.

Девушка вытянула одну ножку, одетую в босоножек на шпильке, а вторую - закинула под нее.

В руке модель держала розу на длинной ножке. Девушка приоткрыла рот и посмотрела на цветок. Пышные ресницы дополнили макияж инстазвезды.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд сделала селфи, закинув длинные черные волосы набок.

Красотка сделала макияж с акцентами на пухлые губы с помощью глянцевой помады, а также на большие и красивые глаза с пышными ресницами.

Она была в джинсовом коротком топе, открывающем ее идеальные пресс и подчеркивающем ее большие формы.

Знаменитость опубликовала данное видео в Сториз, но оно бы точно собрало сотни тысяч просмотров и лайков.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.