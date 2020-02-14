Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян через її до непристойності розкішні форми, полум'яно привітала шанувальників з Днем св. Валентина

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі свіжим знімком, на якому постала в яскравому образі. Вона влаштувала справжнє випробування "на міцність" своїм фанатам. На дівчині шкіряне чорне плаття, яке ось-ось сповзе з неосяжних "пагорбів". Від зони декольте нереально відвести погляд. Крім того вбрання вигідно підкреслило "осину" талію і завидні стегна знаменитості.

Настя позує на білому дивані, схрестивши ніжки і спершись рукою. Вона відвела томний погляд убік і прочинила ротик, а її довгі кучеряві локони розсипалися на одному з плечей. Перед дівчиною стоять дві корзини з розкішними трояндами білого і рожево-бежевого відтінків.

"День Святого Валентина не за горами, обов'язково захопіть квіти 🌸💗", - підписала кадр Квітко.

Численні шанувальники засипали російську Кардашьян компліментами.

"З усіх квітів найкрасивіша ти 😍"

"Просто диво"

"багато хто намагається бути твоїми друзями заради твоєї слави, але мало хто дійсно люблять тебе"

Раніше ми повідомляли, Квітко показала, як відпочиває в спорткомплексі. Дівчина, видно, вирішила поплавати в басейні, тому постала перед поглядом приголомшених фанатів у відвертому вигляді. На ній крихітний бікіні, який ледь прикриває соковиті принади. Настя прийняла жарку позу, сидячи на колінах, трохи вигнувши спину і злегка розставивши ноги.

"Ти надто гарна, щоб бути справжньою 😍"; "Яке щільне тіло 😮😮😮"; "ти так прекрасна, це божевілля 😈", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Настя показала розкішне тіло в "тісних" топі і штанях. Вона покрутилася перед камерою, безсовісно вихваляючись видатними формами.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.