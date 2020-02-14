Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за ее до неприличия роскошных форм, пламенно поздравила поклонников с Днем св. Валентина

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге свежим снимком, на котором предстала в вызывающем образе. Она устроила настоящее испытание "на прочность" своим фанатам. На девушке кожаное черное платье, которое вот-вот сползет с необъятных "холмов". От зоны декольте нереально отвести взгляд. Кроме того наряд выгодно подчеркнул "осиную" талию и завидные бедра знаменитости.

Настя позирует на белом диване, скрестив ножки и оперевшись рукой. Она отвела томный взгляд в сторону и приоткрыла ротик, а ее длинные кучерявые локоны рассыпались на одном из плечей. Перед девушкой стоят две корзины с роскошными розами белого и розово-бежевого оттенков.

"День Святого Валентина не за горами, обязательно захватите цветы 🌸💗", - подписала кадр Квитко.

Многочисленные поклонники засыпали русскую Кардашьян комплиментами.

"Из всех цветов самая красивая ты 😍"

"Просто прелесть"

"многие пытаются быть твоими друзьями ради твоей славы, но немногие действительно любят тебя"

Ранее мы сообщали, Квитко показала как отдыхает в спорткомплексе. Девушка, по всей видимости, решила поплавать в бассейне, поэтому предстала взору изумленных фанатов в откровенном виде. На ней крохотный бикини, который с трудом прикрывает сочные прелести. Настя приняла жаркую позу, сидя на коленях, выгнув немного спину и расставив слегка ноги.

"Ты слишком красива, чтобы быть настоящей 😍"; "Какое плотное тело 😮😮😮"; "ты так прекрасна, это безумие 😈", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Настя показала роскошное тело в "тесных" топе и штанах. Она покрутилась перед камерой, бессовестно хвастаясь завидными формами.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.