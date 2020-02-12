"Слишком красива, чтобы быть настоящей"

Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за шикарной фигуры, как у известной американской светской львицы, без тени смущения разделась перед камерой

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз), передает Politeka.net. Видимо, знаменитость отдыхала у бассейна в спорт-клубе. Сначала в кадре мы видим, как она шла, облаченная в парео, которое развевалось на ветру, после чего Настя повернулась, повергнув поклонников в шок своими пышными прелестями. В следующий миг модель уже сидела на лежаке, до неприличия раздвинув ноги, сверкая упругими бедрами и необъятными "холмами" на камеру. Чувственность этих кадров зашкаливает.

"Сегодня очень ветреный день, но я в безопасности с @VPX_Sports.", - подписала видео красотка.

Поклонники за несколько часов поставили более сотни тысяч "сердечек", рассыпавшись в комплиментах девушке.

"Ты слишком красива, чтобы быть настоящей 😍"

"Какое плотное тело 😮😮😮"

"ты так прекрасна, это безумие 😈"

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян покорила миллионы сердец, показав фото в соблазнительном наряде. Удивительно, как Насте удалось "впихнуть" роскошные формые в такой маленький топик, казалось, что бюст так и норовит "выпрыгнуть" из него. Кроме того, девушка соблазнила широкими бедрами и "осиной" талией.

Также мы рассказывали, как полуголая Квитко взбудоражила сеть, выставив напоказ сочные "арбузы" в бикини синего цвета. Безусловно, роскошное тело модели никого не оставило равнодушным.

Кроме того, недавно Настя покрутилась перед камерой в обтягивающем костюме нежно-голубого цвета. Наряд выгодно подчеркнул все манящие изгибы и восхитительные округлости звезды.

«Невозможно оторвать взгляд», «Какое тело», «Божественно», «вот это огонь тело», «готов смотреть на это вечно», «сияешь как солнце», «красивая кошечка – люблю тебя», - писали в комментариях под фото.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.