Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд розповіла, що відзначає день народження

Дівчина повідомила про свято в своєму стилі - відвертим і дуже гарячим, пише Рoliteka.net.

Так, красуня з'явилася абсолютно голою на пелюстках троянд. Модель прикрила принади пелюстками, але від цього фото не втрачає своєї сміливості.

Дівчина розтягнулася, піднявши руку над головою. Вона витягла одну ніжку, а другу зігнула в коліні, щоб приховати інтимне місце. Фото просто доводить до тремтіння.

Тіло Ебі - ідеальне. Зовнішність красуні прекрасна. Вона висунула попу, а її пишні груди сильно виділялася, також за рахунок пелюсток. Прес Ретчфорд дуже пружний, що видно неозброєним поглядом.

Ебі доторкнулася другою рукою до щоки і відкрила рот. Кучеряве волосся було над її головою.

"Аааа, у мене день народження !! 🎉 Спасибі всім за те, що стежили за моєю божевільною подорожжю від дівчини з маленького міста до того момента, яким стало моє життя зараз🙏🏼. Найголовніше, дякую Богу за те, що ви вибрали мене як персонажа в цьому фільмі під назвою життя. Я прийшла до висновку, що дорослішання - привілей, від якого багато хто відмовляються, а я не можу дочекатися, щоб побачити, що буде в наступній главі...Люблю вас всіх так сильно! 💗🥰🎉", - написала Ретчфорд.

За 10 годин пост моделі зібрав понад 90 тисяч лайків. Користувачі мережі привітали красуню з днем народження, а також написали масу компліментів.

Примітно, що, по всій видимості, Ебігейл надихалася образом з фільму "Любити по-американськи". Герой цієї картини представляв дівчину, яка лежала в трояндах.

Зазначимо, Ебігейл Ретчфорд народилася 12 лютого 1992 року у Скрентоні (штат Пенсільванія, США). Вона була п'ятою з семи дітей у сім'ї.

Дівчинка ще з раннього дитинства мріяла стати відомою моделлю. Красуня змінила кілька професій. Незабаром удача посміхнулася їй і у 2013 році її перші провокаційні фото привернули увагу користувачів Facebook.

Після цього, дівчину стали запрошувати відомі бренди для різних зйомок. Зараз вона затребувана фітнес-модель.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

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