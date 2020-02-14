Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд рассказала, что отмечает день рождения

Девушка сообщила о празднике в своем стиле - откровенным и очень горячим, пишет Рoliteka.net.

Так, красотка появилась совершенно голой на лепестках роз. Модель прикрыла прелести лепестками, но от этого фото не теряет своей смелости.

Девушка растянулась, подняв руку над головой. Она вытянула одну ножку, а вторую согнула в колене, чтобы скрыть интимное место. Фото просто доводит до дрожи.

Тело Эби - идеально. Внешность красотки прекрасна. Она выдвинула попу, а ее пышная грудь сильно выделялась, также за счет лепестков. Пресс Рэтчфорд очень упругий, что видно невооруженным взглядом.

Эби прикоснулась второй рукой к щеке и приоткрыла рот. Кудрявые волосы были над ее головой.

"Аааа, у меня день рождения !! 🎉 Спасибо всем за то, что следили за моим сумасшедшим путешествием от девушки из маленького города до того момента, какой стала моя жизнь сейчас 🙏🏼. Самое главное, спасибо Богу за то, что вы выбрали меня в качестве персонажа в этом фильме под названием жизнь. Я пришла к выводу, что взросление - привилегия, от которого многие отказываются, а я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет в следующей главе...Люблю вас всех так сильно! 💗🥰🎉", - написала Рэтчфорд.

За 10 часов пост модели собрал более 90 тысяч лайков. Пользователи сети поздравили красавицу с днем рождения, а также написали массу комплиментов.

Примечательно, что, по всей видимости, Эбигейл вдохновлялась образом из фильма "Любить по-американски". Герой данной картины представлял девушку, лежащую в розах.

Отметим, Эбигейл Рэтчфорд родилась 12 февраля 1992 года в Скрэнтоне (Пенсильвания, США). Она была пятой из семи детей в семье.

Девочка еще с раннего детства мечтала стать известной моделью. Красотка поменяла несколько профессий. Вскоре удача улыбнулась ей и в 2013 году ее первые провокационные фото привлекли внимание пользователей Facebook.

После этого, девушку стали приглашать известные бренды для различных съемок. Сейчас она востребованная фитнес-модель.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.