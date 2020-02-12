Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нову порцію фото з виступу

На знімку Романова позує в чорному топі і шортах, також колготках у сіточку. На тлі можна побачити дівчат з підтанцьовки. Міша в цей раз була з розпущеним волоссям. Вона на кадрі рукою взялася прямо за п'яту точку. Фото було зроблено в чорно-білому стилі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото залишила свій коментар і інша співачка Даша Астаф'єва. Вона поставила три червоні сердечка.

Фанати встигли поставити більше 7 тисяч лайків, а також написали кілька коментарів:

"Я дуже насолодилася за ці три дні. Було незабутньо!!!", "Неймовірні! Дівчатка, ви величезні молодці", "Гарненька дівчинка", "Ох, який ракурс", "Ви класна, але Вам потрібен хороший ХІТ!".

Раніше ми повідомляли, що Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра показала новий сценічний образ.

На фото Романова позує в блискучому піджаку, чорному короткому топі, а також колготах або лосинах з ременем на талії. Поруч можна побачити двох дівчат, які танцюють на сцені. Міша в цей раз вирішила не збирати в хвіст свої світле волосся.

Повідомлялося, що співачка Міша Романова розповіла, що її відпочинок підходить до кінця.

Зірка деякий час перебувала в теплих краях і практично щодня публікувала фотографії в купальниках.

В одному з нових постів зірка написала наступне:

"Відпустка добігає кінця. Попереду багато планів і завдань. Як бачите, подумки збираюся😂".

До запису артистка прикріпила кілька фотографій в темно-зеленому купальнику.

На першому фото Міша лягла на великий стілець, закинувши ноги на бильцях. На артистці капелюшок і накинута сіра кофта.

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