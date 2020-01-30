Экс-участница популярного в Украине, России и на територии всего постсоветского пространства музколлектива ВИА Гра показала откровенный кадр со студийной фотосессии
Миша Романова, в этот раз, предстала перед поклонниками в ярком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.
На новых кадрах опубликованных звездой сцены, она позировала в студии - на ее лице присутствовал яркий макияж, волосы ей уложили а-ля "влажный эффект", украшали певицу также массивные серьги.
Загорелая красавица так эффектно смотрелась в кадре, что поклонники в сети буквально осыпали ее комплиментами, и лишь некоторым из них образ Миши показался слишком вызывающим.
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Комментаторы пишут под снимком много приятностей в адрес артистки:
«Слюнки текут от такого…»
«Невероятно, просто супер»
«Сееекс*иии»
А ранее Миша Романова релаксировала на острове Маврикий и показывает, как именно она это делает. Без снимков откровенного характера - не обошлось.
На новых, вероятно, любительских кадрах опубликованных звездой сцены, она красуется в потрясающем платье насыщенного розового цвета с вертикальным разрезом. Позировала знаменитость на мостике у воды, всячески пытаясь показать, как же ей здесь - на острове - хорошо, легко, красиво и интересно.
В подписи к снимкам она написала о "касаниях ветра" и продемонстрировала на них все преимущества своей стройной и женственной фигуры.
Поклонники в восторге от увиденного - считают, что Миша более или менее "натуральная красавица", которая не злоупотребляет популярной среди знаменитостей пластикой и тому подобным, а также отмечают ее здоровый спортивный вид и фигуру.
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