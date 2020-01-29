Известная певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала новый образ в черном боди

На фото Романова позирует в черном костюме, похожем внешне на боди. Также на Мише можно заметить капроновые колготы или что-то похожее. Образ дополнила певица ярким макияжем. На фоне можно увидеть черный занавески. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Ого", "Невероятная", "Сильная водка", "Божественная", "Я хочу в твое кино".

Ранее мы сообщали, что звезда ВИА Гры без штанов задрала ногу и показала свою гордость во всей красе.

Романова в этот раз позировала в черном боди и, возможно, колготах. Миша притулилась к стенке и задрала одну ногу вверх, имитируя "Человека-паука". Образ певица дополнила короткими белыми волосами, скорее всего, париком.

"Человек-паук", - подписала коротко кадр Миша.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и несколько комментариев:

"Ракурс не удачный, шея короткая, в живую вы просто Красотка, фотограф 2ка", "Не удачное фото", "Образ учительницы - извращение", "Никакой загадки, как пошло. В юбочки, в платья с такой фигуркой наряжаться бы. Неприятное фото".

Сообщалось, что экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала яркое фото в купальнике.

На снимке девушка запечатлена на пляже у воды, стоя на коленях. Миша позировала в ярком купальнике на тонких бретельках, который идеально подчеркнул ее пышный бюст.

Стройная фигура и упругая пятая точка - это еще одни качества, от которых невозможно отвести взгляд.

Дополнили откровенный образ Миши - стильные темные очки.

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