Известная певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала новый образ в черном боди
На фото Романова позирует в черном костюме, похожем внешне на боди. Также на Мише можно заметить капроновые колготы или что-то похожее. Образ дополнила певица ярким макияжем. На фоне можно увидеть черный занавески. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев под фото:
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Ранее мы сообщали, что звезда ВИА Гры без штанов задрала ногу и показала свою гордость во всей красе.
Романова в этот раз позировала в черном боди и, возможно, колготах. Миша притулилась к стенке и задрала одну ногу вверх, имитируя "Человека-паука". Образ певица дополнила короткими белыми волосами, скорее всего, париком.
"Человек-паук", - подписала коротко кадр Миша.
Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и несколько комментариев:
"Ракурс не удачный, шея короткая, в живую вы просто Красотка, фотограф 2ка", "Не удачное фото", "Образ учительницы - извращение", "Никакой загадки, как пошло. В юбочки, в платья с такой фигуркой наряжаться бы. Неприятное фото".
Сообщалось, что экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала яркое фото в купальнике.
На снимке девушка запечатлена на пляже у воды, стоя на коленях. Миша позировала в ярком купальнике на тонких бретельках, который идеально подчеркнул ее пышный бюст.
Стройная фигура и упругая пятая точка - это еще одни качества, от которых невозможно отвести взгляд.
Дополнили откровенный образ Миши - стильные темные очки.
Напомним, известная блондинка из "ВИА Гры" затянула пышную грудь тонким платьем
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