Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новую порцию фото с выступления

На снимке Романова позирует в черном топе и шортах, также колготах в сеточку. На фоне можно увидеть девушек из-подтанцовки. Миша в этот раз была с распущенными волосами. Она на кадре рукой взялась прямо за пятую точку. Фото было сделано в черно-белом стиле. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под фото оставила свой комментарий и другая певица - Даша Астафьева. Она поставила три красных сердечка.

Фанаты успели поставить более 7 тысяч лайков, а также написали несколько комментариев:

"Я очень насладилась за эти три дня. Было незабываемо!!!", "Невероятные! Девочки, вы огромные молодцы", "Хорошенькая девочка", "Ох какой ракурс", "Вы классная, но Вам нужен хороший ХИТ!".

Ранее мы сообщали, что Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала новый сценический образ.

На фото Романова позирует в блестящей верхней одежде, темном коротком топике, а также колготах или лосинах с ремнем на віше пояса. Рядом можно увидеть двух девушек, которые танцуют на рядяом с ней. Миша в этот раз решила не собирать в хвост свои белые волосы.

Сообщалось, что певица Миша Романова рассказала, что ее отдых подходит к концу.

Звезда некоторое время пребывала в теплых странах и практически каждый день публиковала фотографии в купальных костюмах.

В одном из новых постов звезда написала следующее:

"Отпуск подходит к концу. Впереди много планов и задач. Как видите, мысленно собираюсь😂".

К записи артистка прикрепила несколько снимков в зеленом купальном костюме.

На первом фото Миша легла на большой стульчик, закинув ноги на быльца на нем. На артистке шляпа и накинута серого цвета кофта.

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