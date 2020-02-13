Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол приміряла на одному з показів відверту сукню

Зірка часто демонструє принади своєї фігури в Instagram, пише Politeka.net. Нещодавно ангел Victoria’s Secret побувала на показі мод, де їй також вдалося блиснути красивим тілом.

Кендіс Свейнпол представила на собі довгу оксамитову сукню з глибоким декольте майже до пупка. Груди ледь не вистрибували з такого декольте.

Величезний виріз зупинив пояс, який виділив талію моделі.

Крім великого вирізу в області грудей, в сукні був розріз уздовж ніжки красуні. Завдяки йому оголилася красива струнка кінцівка Кендіс. На обох ногах красувалися босоніжки з палітурками на литках.

Варто відзначити, що вгорі сукні на комірі виділилися срібні кульки, що служать прикрасою наряду.

В руках красуня несла незвичайну сумочку.

Примітно, що на обличчі Кендіс виділилася тільки червона помада і, звичайно, блакитні очі. Виглядала вона чудово.

"Завжди мрієш про @oscardelarenta 🖤", - підписала знімок красуня.

Пост за 12 годин зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися красунею і написали масу компліментів: "Ох, як вона шикарна".

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол вирішила трохи попустувати на камеру. Дівчина злегка розставила ноги і кокетливо посміхалася. При цьому модель була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеликий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

Шанувальники були просто в захваті від нового поста зоряної южноафриканки.

Раніше повідомлялося, що зірка Victoria’s Secret наділа леопардові трусики і топ. Вона не дивилася в об'єктив і широко посміхалася, дивлячись убік.

Зірка подіумів позувала поруч з екзотичною довгоногою красунею - та теж була в купальнику, при всьому при цьому - дами, розставивши ноги на камеру і дивилися одна на одну посміхаючись.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол показала струнку фігуру, яку прикрашали тільки пара тонких шнурочків і було видно низ, ймовірно, купальника. Зазначимо, трусики моделі були мініатюрні.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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