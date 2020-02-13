Экс-ангел Victoria’s Secret Кендис Свейнпол примерила на одном из показов откровенное платье

Звезда часто демонстрирует прелести своей фигуры в Инстаграм, пишет Politeka.net. Недавно ангел Victoria’s Secret побывала на показе мод, где ей также удалось сверкнуть красивым телом.

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.

Кроме большое выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки. Благодаря нему оголилась красивая стройная конечность Кендис. На обеих ногах красовались босоножки с переплетами на икрах.

Стоит отметить, что вверху платья на вороте выделились серебрянные шарики, служащие украшением наряда.

В руках красотка несла необычную сумочку.

Примечательно, что на лице Кендис выделилась только красная помада и, конечно, голубые глаза. Выглядел она замечательно.

"Всегда мечтаешь о @oscardelarenta 🖤", - подписала снимок красотка.

Пост за 12 часов собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились красоткой и написали массу комплиментов: "Ох, как она шикарна".

Напомним, Кендис Свейнпол решила немного порезвиться на камеру. Девушка слегка расставила ноги и кокетливо улыбалась. При этом модель была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.

На Кендис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.

Поклонники были просто в восторге от нового поста звездной южноафриканки.

Ранее сообщалось, что звезда Victoria’s Secret надела леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив и широко улыбалась, глядя в сторону.

Звезда подиумов позировала рядом с экзотической длинноногой красавицей - та тоже была в купальнике, при всем при этом - дамы расставили ноги на камеру и смотрели друг на друга улыбаясь.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол показала стройную фигуру, которую украшали только пара тонких шнурочков и был виден низ, вероятно, купальника. Отметим, трусики модели были миниатюрные.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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