"Занадто гарна, щоб бути справжньою"

Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян через шикарну фігуру, як у відомої американської світської левиці, без тіні збентеження роздяглася перед камерою

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз), передає Politeka.net. Мабуть, знаменитість відпочивала біля басейну в спорт-клубі. Спочатку в кадрі ми бачимо, як вона йшла, одягнена в парео, що розвівалося на вітрі, після чого Настя повернулася, поваливши шанувальників в шок своїми пишними принадами. В наступну мить модель вже сиділа на лежаку, до непристойності розсунувши ноги, виблискуючи пружними стегнами і неосяжними "пагорбами" на камеру. Чуттєвість цих кадрів зашкалює.

"Сьогодні дуже вітряний день, але я в безпеці з @VPX_Sports.", - підписала відео красуня.

Шанувальники за кілька годин поставили понад сотні тисяч "сердечок", розсипавшись у компліментах дівчині.

"Ти надто гарна, щоб бути справжньою 😍"

"Яке щільне тіло 😮😮😮"

"ти так прекрасна, це божевілля 😈"

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян підкорила мільйони сердець, показавши фото в спокусливому вбранні. Дивно, як Насті вдалося "втиснути" розкішні форми в такий маленький топік, здавалося, що бюст так і намагається "вистрибнути" з нього. Крім того, дівчина спокусила широкими стегнами і "осиною" талією.

Також ми розповідали, як напівгола Квітко розбурхала мережу, виставивши напоказ соковиті "кавуни" в бікіні синього кольору. Безумовно, розкішне тіло моделі нікого не залишило байдужим.

Крім того, нещодавно Настя покрутилася перед камерою в "тісному" костюмі ніжно-блакитного кольору. Вбрання вигідно підкреслило всі манливі вигини та неперевершені округлості зірки.

«Неможливо відірвати погляд», «Яке тіло», «Божественно», «ось це вогонь тіло», «готовий дивитися на це вічно», «сяєш як сонце», «гарна кішечка – люблю тебе», - писали в коментарях під фото.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.