Российская модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян из-за ее роскошных форм, порадовала многочисленных поклонников жаркими фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм, соблазнив миллионы фанатов видом на свои необъятные "холмы". Девушка позирует в топе, облегающих брюках и короткой курточке бежевого оттенка. Она настолько "тесно" обтянула прелести, что кажется они вот-вот "разорвут" топик на ней. От такой картинки невозможно не прийти в восторг. Пышный бюст, "осиная" талия и широкие бедра - прямо мечта любого мужчины, и Анастасия знает как показать себя с выгодного ракурса.

За несколько часов фото лайкнули более 80 тысяч человек, засыпав модель искренними комплиментами. Квитко уже привыкла к тому, что комментарии в ее Инстаграм полны таких сравнений, как "богиня", "Афродита" и "настоящий идеал".

Девушка в подписи к кадрам попросила поклонников выбрать, какой из них лучше: первый или второй.

"ваши волосы очень красивые! ❤️😍"

"Мне очень нравятся оба, боже мой, ты невероятно великолепна, нравятся наряды 🔥❤️"

"Я люблю тебя, моя дорогая, ты как полная луна ❤️"

"2, у тебя красивое и чувственное тело, малышка😍😍😍💕💕💕"

Ранее мы сообщали, русская Кардашьян снялась в рекламном ролике напитка. Видео получилось слишком горячим, заставив фанатов бурно фантазировать в комментариях. Девушка покрутилась перед камерой своим самым главным достоинством. Ее роскошная пятая точка не будоражит разве что слепого.

"Какого черта ты буквально такая идеальная ?! 😭"; "Удивительно красивый вид 🌸😳"; "Ты и твой наряд такие потрясающие! 😍😮❤️"; "Люблю, как твой наряд безупречно обтягивает твой 🍑 это идеально ❤️❤️❤️😍😍", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Квитко ошеломила своим видом на фото, где она предстала в бикини. Бюстгальтер с трудом прикрывает сочных "близняшек". На этот снимок можно смотреть вечно.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.