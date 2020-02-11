Російська модель і інстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян через її розкішні форми, порадувала численних шанувальників жаркими фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram, спокусивши мільйони фанатів видом на свої неосяжні "пагорби". Дівчина позує в топі, облягаючих штанях і короткій курточці бежевого відтінку. Вона настільки "тісно" облягла приваби, що, здається, вони ось-ось "розірвуть" топік на ній. Від такої картинки неможливо не прийти у захват. Пишний бюст, "осина" талія і широкі стегна - просто мрія будь-якого чоловіка, і Анастасія знає, як показати себе з вигідного ракурсу.

За кілька годин фото лайкнули понад 80 тисяч осіб, засипавши модель щирими компліментами. Квітко вже звикла до того, що коментарі в її Instagram сповнені таких порівнянь, як "богиня", "Афродіта" і "справжній ідеал".

Дівчина в підписі до кадрів попросила прихильників вибрати, який з них краще: перший або другий.

"ваше волосся дуже красиве! ❤️😍"

"Мені дуже подобаються обидва, боже мій, ти неймовірно чудова, подобаються вбрання 🔥❤️"

"Я люблю тебе, моя люба, ти як повний місяць ❤️"

"2, у тебе красиве і чуттєве тіло, крихітко😍😍😍💕💕💕"

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян знялася в рекламному ролику напою. Відео вийшло дуже гарячим, змусивши фанатів бурхливо фантазувати в коментарях. Дівчина покрутилася перед камерою своїм головним достоїнством. Її розкішна п'ята точка не збуджує хіба що сліпого.

"Якого чорта ти буквально така ідеальна ?! 😭"; "Напрочуд красивий вигляд 🌸😳"; "Ти і твій наряд такі приголомшливі! 😍😮❤️"; "Люблю, як твій наряд бездоганно обтягує твій 🍑 це ідеально ❤️❤️❤️😍😍", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Квітко приголомшила своїм виглядом на фото, де вона з'явилася в бікіні. Бюстгальтер ледве прикриває соковитих "близнючок". На цей знімок можна дивитися вічно.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.