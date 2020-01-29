Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее пышным формам, вскружила голову новыми кадрами

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором она прогуливается по торговому центру в "тесных" штанах (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Квитко обтянула роскошную "пятую точку" в бежевые брюки, а необъятную грудь прикрыла топиком такого же цвета. Настя распустила длинные волосы и надела солнцезащитные очки. Девушка покрутилась перед камерой, виляя бедрами, заставляя многочисленных поклонников предаваться нескромным фантазиям. Красотка точно знает свое главное достоинство и умело этим пользуется. Изредка она поглядывает в объектив, а также наслаждается напитком, который пьет из жестяной банки.

"Мой наряд соответствует моему @BangEnergy 😊 Тебе нравятся эти цвета на мне? 😇", - подписала видео Квитко.

Модель засыпали комплиментами

"Какого черта ты буквально такая идеальная ?! 😭"

"Удивительно красивый вид 🌸😳"

"Ты и твой наряд такие потрясающие! 😍😮❤️"

"Люблю, как твой наряд безупречно обтягивает твой 🍑 это идеально ❤️❤️❤️😍😍"

Ранее мы рассказывали, как русская Кардашьян Анастасия Квитко пленила фанатов коротеньким платьем белого цвета. Модель еле-еле уместила в наряд необъятный бюст, который, казалось, так и просится наружу. Девушка покорила соблазнительными изгибами своего тела.

Кроме того, мы писали, что Настя взбудоражила, показав свою восхитительную фигуру в бикини. Девушка позировала лежа, подставив под объектив аппетитную "пятую точку", заигрывая с пользователями сети.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.