Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра показала новий сценічний образ

На фото Романова позує в блискучому піджаку, чорному короткому топі, а також колготах або лосинах з ременем на талії. Поруч можна побачити двох дівчат, які танцюють на сцені. Міша в цей раз вирішила не збирати в хвіст свої світле волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Міша бачила тебе вперше в Єкатеринбурзі. Боже я в шоці ти Богиня. Вогонь, такими артисти повинні бути. Хочу на твій концерт тепер", "Мішо, ти просто. Ти молодець!", "Лялечка", "Дуже чекаю відео свого виступу на YouTube. Впевнена вона приголомшливо", "Прекрасна. З вами можна знімати голлівудський фільм".

Раніше ми повідомляли, що екс-учасниця ВІА Гра показала відвертий кадр зі своєю творчою командою.

На новому кадрі, опублікованому зіркою сцени, вона позувала на бэкстейдже виступи з підтанцьовкою. Дівчата, як і Миша, були одягнені практично ідентичні костюми, що складаються і шкіряних ботфортів, панчохи або колготи в сіточку і темних пасків. Сама Романова була ще й у темному шкіряному бра, таким чином частково засвітивши свою груди.

Артистка стояла на знімку по центру, її волосся були покладені класичної хвилею, вона злегка посміхалася. Дами з творчої групи виконавиці також привернули увагу її фоловерів.

Повідомлялося, що колишня солістка з "ВІА Гра", співачка Міша Романова розповіла, що її відпочинок підходить до кінця.

Зірка деякий час прибувала в теплих краях і практично щодня публікувала фотографії в купальниках.

В одному з нових постів зірка написала наступне:

"Відпустка добігає кінця. Попереду багато планів і завдань. Як бачите, подумки збираюся".

До запису артистка прикріпила кілька фотографій в темно-зеленому купальнику.

На першому фото Міша лягла на великий стілець, закинувши ноги на бильцях. На артистці капелюшок і накинута сіра кофта.

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