Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала новый сценический образ

На фото Романова позирует в блестящем пиджаке, черном коротком топе, а также колготах или лосинах с ремнем на талии. Рядом можно увидеть двух девушек, которые танцуют на сцене. Миша в этот раз решила не собирать в хвост свои светлые волосы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Миша видела тебя впервые в Екатеринбурге. Боже я в шоке ты Богиня. Огонь, такими артисты должны быть. Хочу на твой концерт теперь", "Мишенька, ты просто. Ты большая молодец!", "Куколка", "Очень жду видео твоего выступления на YouTube. Уверена она потрясающе", "Прекрасна. С вами можно голливудский фильм снимать".

Ранее мы сообщали, что экс-участница ВИА Гра показала откровенный кадр со своей творческой командой.

На новом кадре, опубликованном звездой сцены, она позировала на бэкстейдже выступления со подтанцовкой. Девушки, как и Миша, были одеты практически в идентичные костюмы, состоящие и кожанных ботфортов, чулок или колгот в сеточку и темных поясков. Сама Романова была еще и в темном кожаном бра, таким образом частично засветив свою грудь.

Артистка стояла на снимке по центру, ее волосы были уложены классической волной, она слегка улыбалась. Дамы из творческой группы исполнительницы также привлекли внимание ее фолловеров.

Сообщалось, что бывшая солистка из ВИА Гра, певица Миша Романова рассказала, что ее отдых подходит к концу.

Звезда некоторое время прибывала в теплых краях и практически ежедневно публиковала фотографии в купальниках.

В одном из новых постов звезда написала следующее:

"Отпуск подходит к концу. Впереди много планов и задач. Как видите, мысленно собираюсь".

К записи артистка прикрепила несколько фотографий в темно-зеленом купальнике.

На первом фото Миша легла на большой стул, закинув ноги на быльца. На артистке шляпка и накинута серая кофта.

Напомним, бесстыжая экс-ВИА Гра задрала платье и расставила ноги на камеру

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